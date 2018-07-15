video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الأحد، 15 يوليه 2018 02:16 م
صور.. محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية تكريم الاوائل
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
كرمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الطالب محمد سلامة أحمد إبراهيم من أبناء مركز أبو حمص بمدرسة شاكر فرج الثانوية والحاصل على المركز الاول مكرر على مستوى  الجمهورية فى امتحان الثانوية العامة هذا العام.
 
كما قامت محافظ البحيرة بتكريم أوائل الدبلومات للمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات وهن الطالبة سارة رجب إبراهيم شرشيرة الأولى على الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات والطالبة دعاء على متولى على نصار ـ الثانية على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية من مدرسة ابو حمص الثانوية الصناعية بنات والطالبة سلمى حسنين رزق درويش الثالثة على الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية من مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات و قدمت محافظ البحيرة لهن شهادات التقدير وشهادة استثمار بمبلغ 1000 جنيه لكل منهن.
 
حضر التكريم محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى ومديرى المدارس واولياء امور الطالبات.
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (1)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (2)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (3)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (4)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (5)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (6)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (7)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (8)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (9)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (10)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة 

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (11)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة (12)
محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إعلان الطوارئ بتعليم البحيرة لاجراء امتحانات الثانوية العامة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

تقنين الأراضي

المهندسة نادية عبده




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة