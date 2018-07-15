صور.. محافظ البحيرة تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

كرمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الطالب محمد سلامة أحمد إبراهيم من أبناء مركز أبو حمص بمدرسة شاكر فرج الثانوية والحاصل على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحان الثانوية العامة هذا العام.

كما قامت محافظ البحيرة بتكريم أوائل الدبلومات للمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات وهن الطالبة سارة رجب إبراهيم شرشيرة الأولى على الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات والطالبة دعاء على متولى على نصار ـ الثانية على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية من مدرسة ابو حمص الثانوية الصناعية بنات والطالبة سلمى حسنين رزق درويش الثالثة على الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية من مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات و قدمت محافظ البحيرة لهن شهادات التقدير وشهادة استثمار بمبلغ 1000 جنيه لكل منهن.

حضر التكريم محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى ومديرى المدارس واولياء امور الطالبات.