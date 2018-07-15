صور.. جامعة أسيوط تنظم مؤتمر "اختر كليتك" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

أسيوط ـ محمود عجمى

نظمت جامعة أسيوط اليوم الأحد، وقائع مؤتمر "اختر كليتك" وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، وذلك لأول مرة فى محافظة أسيوط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور شحاته غريب شلقامى منسق عام الإنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صلاح سليمان كبير الخبراء بمكتبة الإسكندرية، إلى جانب لفيف من مديرى إدارات رعاية الشباب بالجامعة، وعدد من أعضاء إتحاد طلاب مصر، وحشد كبير من طلاب الثانوية العامة .

وأشاد الدكتور شحاته غريب شلقامى منسق عام الإنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، بجهود مكتبة الإسكندرية ودورها فى توجيه الطلاب إلى الكليات المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وذلك من خلال سلسلة المؤتمرات التى دأبت المكتبة على عقدها بصفة دورية منذ 16 عام، والتى أسهمت فى زيادة وعى الطلاب بأهمية المرحلة الجامعية وأثرها فى تحديد مستقبلهم ورسم خطواتهم القادمة، وذلك بالتعاون القائم بين جامعة أسيوط ومكتبة الإسكندرية فى عدد من المجالات.

ودعا الدكتور شحاته غريب، طلاب الثانوية العامة، إلى ضرورة الالتحاق بالكليات التى تتوافق مع رغبتهم وميولهم، وليس وفق المعايير والمفاهيم التقليدية السائدة فى المجتمع، مؤكداً أن إرادة الطالب هى سلطانه وهى الأساس فى تفوقه ووصوله إلى أعلى مراتب النجاح، كما شدد على ضرورة وضع الناحية التعليمية على رأس أولويات الطالب الجامعى، إلى جانب الأنشطة الطلابية والتى تسهم فى تجديد معرفة الطلاب وزيادة نشاطهم .

وأعرب الدكتور صلاح سليمان كبير الخبراء بمكتبة الإسكندرية، عن سعادته بنجاح المؤتمر، بحضور حشد هائل من طلاب الثانوية العامة وطلاب اتحاد مصر، منوهاً ان جامعة أسيوط تعد المحطة الأخيرة فى قلب الصعيد، والتى تستضيف المؤتمر هذا العام لأول مرة، مؤكداً أن المكتبة تحرص على عقد هذا المؤتمر بالتزامن مع نتيجة الثانوية العامة، وذلك لإعطاء فرصة للطلاب للتعرف على كافة التخصصات بالكليات المختلفة.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية تضع الشباب على رأس اهتماماتها، وذلك من خلال عدداً من البرامج والأنشطة التى عكفت المكتبة على إقامتها، والتى تتضمن برنامج دعم وبناء قدرات الشباب، برنامج رابطة شباب الصفوة، برنامج قهوة المعرفة، حيث تهدف تلك البرامج فى مجملها إلى تحقيق رسالة المكتبة فى نشر المعرفة وإنتاجها، وفى ختام كلمته دعا الطلاب إلى تعظيم استفادتهم من مرحلة التعليم الجامعى من خلال توسيع مداركهم وقدراتهم ومواصلة الجد والعمل، وذلك مما يؤهلهم إلى خلق فرص عمل لهم والمساهمة فى بناء المستقبل الذى يطمحون إليه.

وحول المعايير الأساسية التى يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم ، شملت وقائع المؤتمر عدداً من العروض لعشرين كلية، والتى قدمها مجموعة من أعضاء اتحاد الطلاب والخريجين والطلاب الممثلين لكافة كليات الجامعة، والتى تضمنت التعريف بأقسام كل كلية وشروط القبول بها، طبيعة الدراسة بكل كلية، تصحيح الأخطاء الشائعة والمتداولة عن بعض الكليات، إلى جانب التعريف بفرص ومجالات العمل لخريجى كل كلية .



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة



مؤتمر اختر كليتك بجامعة أسيوط للطلاب النجحين فى الثانوية العامة