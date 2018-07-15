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صور.. توافد الطلاب لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بأسيوط

الأحد، 15 يوليه 2018 12:46 م
صور.. توافد الطلاب لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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توافد المئات من طلاب الثانوية العامة برفقة أولياء أمورهم بمحافظة أسيوط، على مديرية التربية والتعليم لتقديم تظلمات أبنائهم المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2017 – 2018.
 
 
وشهدت لجنة تلقى طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة بأسيوط زحاما شديدا من قبل الطلاب وأولياء الأمور وسط حالة من الاستياء والغضب الشديدين بسبب نتائج الدور الأول.
 
 
واشتكي عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأسيوط، من صعوبة التوجه إلى كنترول الثانوية العامة وذلك بعد نقله إلى محافظة قنا.
 
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2017، وحددت ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك من خلال سداد مبلغ "مائة جنيه" عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

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