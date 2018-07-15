video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. القضاء على 3 إرهابيين وإصابة شرطيين فى عملية أمنية بإندونيسيا

الأحد، 15 يوليه 2018 04:55 ص
صور.. القضاء على 3 إرهابيين وإصابة شرطيين فى عملية أمنية بإندونيسيا توافد السكان على موقع اطلاق النار
جاكرتا أ ش أ
إضافة تعليق

تمكنت شرطة مكافحة الإرهاب فى إندونيسيا، السبت، من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية خلال عملية أمنية أُصيب خلالها شرطيان فى جزية جاوا الإندونيسية.

ورجح المتحدث باسم الشرطة فى بيان - أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أن العناصر الثلاث هم أعضاء فى جماعة "أنصار الدولة" الإرهابية بإندونيسيا ، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أربعة من الأسلحة البيضاء ومسدس تابع لهذه العناصر، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابى على قوائم الإرهاب.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن إندونيسيا - الواقعة جنوب شرق القارة الأسيوية ويعد غالبية سكانها من المسلمين - قد واجهت زيادة خلال السنوات الأخيرة فى عدد الإرهابيين المحليين ، إذ شهدت مدينة سورابايا الإندونيسية فى شهر مايو الماضى أكثر الهجمات دموية منذ أكثر من عشر سنوات والتى أسفرت عن مصرع نحو 30 شخصًا من جراء تفجيرات انتحارية.

اعتقال ارهابى عقب تبادل اطلاق نار مع الأمن الاندونيسى
اعتقال ارهابى عقب تبادل اطلاق نار مع الأمن الاندونيسى

 

انتشار قوات الامن بموقع تبادل النار
انتشار قوات الامن بموقع تبادل النار

 

توافد السكان على موقع اطلاق النار
توافد السكان على موقع اطلاق النار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إندونيسيا تعتقل حاكم إقليم أتشيه بسبب فساد

القضاء على 3 إرهابيين

إصابة شرطيين

عملية أمنية

إندونيسيا

أخبار إندونيسيا




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

تاريخ مواجهات فرنسا ضد كرواتيا قبل نهائى كأس العالم

تاريخ مواجهات فرنسا ضد كرواتيا قبل نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة