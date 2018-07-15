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صور..الآلاف يتظاهرون فى برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين

الأحد، 15 يوليه 2018 03:57 ص
صور..الآلاف يتظاهرون فى برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين الآلاف يتظاهرون فى برشلونة
برشلونة (أ ف ب)
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تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، فى برشلونة للمطالبة بالإفراج عن الزعماء الانفصاليين المسجونين، وعودة أولئك الذين فرّوا من إسبانيا، وشارك فى التظاهرة، رئيس إقليم كاتالونيا كيم تورا، عضو الجناح المتشدد فى الحركة الداعية إلى استقلال كاتالونيا.

وقال تورا قبيل بدء التظاهرة مساء السبت "كل دقيقة يقضيها سجناؤنا فى السجن بعيدا عن المنزل والعائلة والأصدقاء هى فجور سياسى تام، ونحن لا نقبل ذلك".

وتم تنظيم هذه التظاهرة فى وقت نُقل تسعة من الزعماء الانفصاليين الكاتالونيين من سجون قرب من مدريد إلى سجون أخرى فى كاتالونيا، فى محاولة من الحكومة الإسبانية للتهدئة.

لكنّ هذه الخطوة لم تكن كافية بالنسبة إلى المتظاهرين الذين لوّحوا بلافتات كُتب عليها "الحرية للسجناء السياسيين" و"نريدكم فى دياركم"، حاملين أعلام كاتالونيا، ردا على هذه الخطوة، حلّت حكومة المحافظ ماريانو راخوى آنذاك حكومة إقليم كاتالونيا وبرلمانه ودعت إلى انتخابات محلية جديدة.

احتجاجات برشلونة
احتجاجات برشلونة

 

الآلاف يتظاهرون فى برشلونة
الآلاف يتظاهرون فى برشلونة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

سيدات يشاركن فى الاحتجاجات
سيدات يشاركن فى الاحتجاجات

 

صور السياسيين المعتقلين فى برشلونة
صور السياسيين المعتقلين فى برشلونة

 

مظاهرات فى برشلونة
مظاهرات فى برشلونة

 


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