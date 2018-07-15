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الأحد، 15 يوليه 2018 05:54 م
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شركة مياه القناة تسعى لإحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية

الأحد، 15 يوليه 2018 04:48 م
شركة مياه القناة تسعى لإحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية جانب من الجلسة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناة، أنه تم التنسيق لإعداد برنامج لإحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية، وتسهيل متابعتها من حيث النشاط والمعاينات التى تتم عليها، وذلك فى إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأشار عزب فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا يتم بالتعاون بين قطاع المعامل والجودة برئاسة الدكتور أحمد عبد الفتاح، وعلى عارف مدير عام الصرف الصناعى وفريق عمل تكنولوجيا المعلومات صلاح إسماعيل مديرعام، وفاطمة عادل مدير البرامج، وتم عقد جلسه اليوم تم من خلالها متابعة التفاصيل وفق البيانات والمعلومات الخاصة بمحافظات القناة وطبيعة القطاعات الثلاثة، للوصول إلى البرنامج الذى يتوافق مع تلك الطبيعة، ويضمن التعامل مع كل المعطيات.

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