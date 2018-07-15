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شاهد..شاشات عرض كبرى فى المعهد الفرنسى استعدادا لمباراة فرنسا وكرواتيا

الأحد، 15 يوليه 2018 04:40 م
شاهد..شاشات عرض كبرى فى المعهد الفرنسى استعدادا لمباراة فرنسا وكرواتيا مشجعة فرنسية بالمعهد الفرنسى بالقاهرة
كتبت : إنجى مجدى
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يتوافد عشرات المشجعين للمنتخب الفرنسى على المعهد الفرنسى فى القاهرة، حيث أعدت السفارة الفرنسية شاشات عرض كبيرة استعدادا للقاء نهائي كاس العالم لكرة القدم والذى يلتقى فيه منتخبى فرنسا وكرواتيا فى تمام الساعة الخامسة اليوم الاحد.

 

وتم وضع شاشات عرض كبيرة فى ساحات المعهد الفرنسى وصفوف من المقاعد التى تتلون بالأحمر والأبيض والازرق وهى ألوان العلم الفرنسى.

 

لم يقتصر الحضور على أبناء الجالية الفرنسية، الذين جاءوا بالإعلام الفرنسية لتشجيع منتخب بلدهم، حيث تدفق عددا كبيرا من المصريين وغيرهم من الأجانب فى القاهرة.

 

صعد منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعد تغلبه على منتخب بلجيكا فى دور نصف النهائى، بهدف دون رد. وتغلب المنتخب الكرواتى على المنتخب الإنجليزى ليلتقى منتخبا فرنسا وكرواتيا فى النهائى.

استعدادات المركز الثقافى الفرنسى فى القاهرة لمباراة كأس العالم
استعدادات المركز الثقافى الفرنسى فى القاهرة لمباراة كأس العالم

 

الشاشات بالمركز الثقافى الفرنسى
الشاشات بالمركز الثقافى الفرنسى

 

المركز الثقافى الفرنسى
المركز الثقافى الفرنسى

 

شاشات عملاقة لمشاهدة المباراة النهائية
شاشات عملاقة لمشاهدة المباراة النهائية

 

مشجة فرنسية فى القاهرة
مشجة فرنسية فى القاهرة

 

 


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