شاهد.. الجالية الفرنسية تحتفل بهدفى فريقها فى مرمى كرواتيا

كتبت: إنجى مجدى

احتفل العشرات من أبناء الجالية الفرنسية فى القاهرة بأهداف الفريق الفرنسى فى مرمى كرواتيا، منذ قليل، وذلك فى المركز الثقافى الفرنسى الذى خصصته السفارة لمتابعة نهائى المونديال مساء اليوم.

وتفاعل السفير الفرنسى ستيفان روماتييه مع طاقم السفارة وعدد من أبناء الجالية الفرنسية بعد الهدف الذى أحرزه ماريو ماندزوكيتش، مهاجم كرواتيا عن طريق الخطأ من كرة ثابتة نفذها نجم المنتخب الفرنسى ومهاجم أتليتكو مدريد أنطونيو جريزمان

وذلك قبل أن تعدل كرواتيا النتيجة وتتعادل فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.