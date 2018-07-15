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الأحد، 15 يوليه 2018 03:47 م
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سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع طارئ لمناقشة اجراءات مواجهة مرض الجلد العقدى

الأحد، 15 يوليه 2018 03:01 م
سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع طارئ لمناقشة اجراءات مواجهة مرض الجلد العقدى جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر
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عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، اجتماعا لمناقشة الاجراءات المتخذة لمواجهة مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية المصابة بها الماشية في دائرة المحافظة،وذلك قبل فتح  أسواق الماشية  يوم 26 يوليو 2018 واستعدادا لعيد الأضحى المبارك.
 
استمع السكرتير العام خلال الاجتماع لأهم الاجراءات التي اتخذتها مديريات الطب البيطري والصحة و الزراعة  لمواجهة المرض، من خلال عمل ندوات ارشادية للمربين بأهمية ترقيم الماشية وتسجيلها عن طريق كارت يستخرج لكل حيوان يتم من خلال صرف اللقاح والتطعيمات الخاصة به، بجانب أهمية التأمين على الماشية بنسبة  1,5 % من قيمة الحيوان، الى جانب تكثيف حملات الرش ضد ناقلات المرض من الحشرات والبعوض في الحظائر وعند المسطحات المائية ، والتخلص من تجمعات القمامة القريبة من أماكن تربية الحيوانات بالتنسيق مع الطب الوقائي والصحة ورؤساء المدن والمراكز ، ورش الأسواق بالكامل وأماكن بؤر الاصابة بالمرض من المزارع وحجرات الخدمات المعاونة أكثر من مرة، وتفعيل نظام الأكمنة على الطرق الحدودية بين المحافظة والمحافظات الأخرى بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية الأمن .
 
وعمل لجنة بين الزراعة والطب البيطري ومديرية الأمن لإحكام انتشار المرض عن طريق الاسواق من خلال تطعيم الحيوانات الخارجة من السوق وتحصينها وتسجيلها بدفاتر الطب البيطري.  
 
وخلال الاجتماع قدم اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ، بعض التوصيات التي شدد فيها على رش الأسواق والمصارف ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية لحظائر الماشية وعمل لجنة مكبرة لا تقل عن 12 عضو من الأمن والصحة والحجر الصحي ورؤساء المدن تكون متواجدة يوم افتتاح السوق يتوافر لديها الأمصال والسجلات للماشية داخل السوق .
 
وفي نهاية الاجتماع استمع السكرتير العام لشكاوى المربيين وتجار الماشية واقتراحاتهم وأكد على دراستها لأهميتها في الوقاية من الأمراض.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره من الأمن الوطني العميد أحمد العيسوي ورئيس مباحث التموين ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتموين والصحة، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومدير مركز مواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومدير إدارة المجالس بالمحافظة .
 
سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع طارئ لمناقشة اجراءات مواجهة مرض الجلد العقدي
سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع طارئ لمناقشة اجراءات مواجهة مرض الجلد العقدي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اثناء الاجتماع
السكرتير العام لمحافظة المنوفية اثناء الاجتماع

 


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