سقوط فلاح محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى 20 قضية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية، من ضبط فلاح محكوم عليه بالسجن 10سنوات فى 20 قضية إيصالات أمانة وتبديد.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بضبط المتهم "محمد ا ع ح" 44 سنة فلاح محكوم عليه بالسجن 10سنوات فى 20 قضية تبديد وإيصالات أمانة، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار و11 قطعة حشيش و10 أقراص مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط المتهم "فؤاد ج ا ال" 32 سنة عاطل سبق اتهامه فى 8 قضايا إيصال أمانه وإطلاق أعيرة نارية ومخدرات وبحوزته فرد خرطوش وطلقين و11 قطعة من مخدر الحشيش و10 أقراص مخدرة بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.