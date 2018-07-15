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الأحد، 15 يوليه 2018 05:51 م
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سفير سويسرا يشارك الجالية الفرنسية متابعة نهائى المونديال.. ويؤكد: مباراة صعبة

الأحد، 15 يوليه 2018 05:11 م
سفير سويسرا يشارك الجالية الفرنسية متابعة نهائى المونديال.. ويؤكد: مباراة صعبة سفير سويسرا يشارك الجالية الفرنسية متابعة نهائى المونديال
كتبت: إنجى مجدى
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حضر سفير سويسرا فى القاهرة، بول جارنييه، إلى المعهد الفرنسى فى القاهرة للمشاركة فى تشجيع منتخب فرنسا أمام كرواتيا فى مباراة نهائى بطولة كأس العالم لكرة القدم المقام فى روسيا.

 

وقال جارنييه، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أتى لمؤازرة منتخب فرنسا، معرباً عن أمله فى فوز "الديوك" مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة بالنظر إلى قوة المنتخب الكرواتى.

 

توافد عشرات المشجعين للمنتخب الفرنسى على المعهد الفرنسى فى القاهرة حيث أعدت السفارة الفرنسية شاشات عرض كبيرة استعدادا للقاء نهائى كأس العالم لكرة القدم والذى يلتقى فيه منتخبى فرنسا وكرواتيا فى تمام الساعة الخامسة اليوم الأحد.

 

وتم وضع شاشات عرض كبيرة فى ساحات المعهد الفرنسى وصفوف من المقاعد التى تتلون بالأحمر والأبيض والازرق وهى ألوان العلم الفرنسى.

 

لم يقتصر الحضور على أبناء الجالية الفرنسية، الذين جاءوا بالإعلام الفرنسية لتشجيع منتخب بلدهم، حيث تدفق اعداد كبيرة من المصريين وغيرهم من الأجانب فى القاهرة.

 

صعد منتخب فرنسا إلى نهائي كاس العالم بعد تغلبه على منتخب بلجيكا فى دور نصف النهائى، بهدف دون رد. وتغلب المنتخب الكرواتى على المنتخب الانجليزى ليلتقى منتخبى فرنسا وكرواتيا فى النهائى.


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