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سفير البحرين بالقاهرة ينقل تهنئة رئيس الوزراء لمدبولى ويدعوه للزيارة المنامة - صور

الأحد، 15 يوليه 2018 11:24 ص
سفير البحرين بالقاهرة ينقل تهنئة رئيس الوزراء لمدبولى ويدعوه للزيارة المنامة - صور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير البحرينى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، راشد بن عبد الرحمن ال خليفة، السفير البحرينى بالقاهرة، حيث نقل السفير فى بداية اللقاء تهنئة الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة، رئيس الوزراء البحرينى، للدكتور مصطفى مدبولى على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولى منصبه رئيسًا للوزراء، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى أداء مهام منصبه الجديد، كما وجه له الدعوة لزيارة البحرين.

 

وأشاد السفير البحرينى بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات ساهمت فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى من خلال الخطوات الجادة التى اتخذتها فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الاقتصادى، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بين شعبى البلدين الشقيقين بما يضمن تحقيق مصالحهما المشتركة ويدعم التوسع فى أطر التعاون الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

 

من جانبه توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لنظيره البحرينى على التهنئة، وكذا الدعوة لزيارة مملكة البحرين، مُشيدًا بتميز العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين، ومؤكدًا على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لما تشهده أطر التعاون من زخم كبير وتوافق بين قيادات البلدين فى المواقف السياسية وذلك فى خلق المزيد من مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين للاستفادة من الإمكانيات والخبرات التى يمتلكها الجانبان.

صور مصطفى مدبولى (1)
 
صور مصطفى مدبولى (2)
 
صور مصطفى مدبولى (3)
 

 


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