سفير أوكرانيا بالقاهرة: 100 رحلة أسبوعية من المدن الأوكرانية لمطارات مصر

كتبت ريهام عبد الله

أكد هينادى لاتى، سفير أوكرانيا بالقاهرة، أن بلاده تربطها علاقات عميقة وعريقة، بمصر وتشهد تعاون فى المجالات المختلفة، التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مشيرا إلى أن التعاون التجارى بين مصر وأوكرانيا يصل لـ2 مليار دولار.

وقال "لاتى" فى لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، إن عدد السياح الأوكرانيين الذين زارو مصر فى عام 2017، يصل عددهم لـ800 ألف سائح، مشيرا إلى الرحلات الجوية بين المدن الأوكرانية والمطارات المصرية 100 رحلة أسبوعية، وسيصل عدد السياح لمليون هذا العام.

وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية، أكد أن الشركات الأوكرانية ترغب فى دخول السوق المصرى، ويزداد عددها كل شهر، والعلاقات فى تطور دائم، موضحا أن القمح والدواجن واللحوم، والذرة والمعجنات الحديد والصلب أهم الصادرات الأوكرانية لمصر.

وتابع:"نرغب فى زيادة التعاون التجارى، فأغلبية التعاون التجارى هى الصادرات، حوالى 2 مليار دولار؛ مليار و900 مليون تصدير أوكرانيا لمصر و100 مليون من مصر لأوكرانيا، والصادرات المصرية لأوكرانيا تزيد سنويا بصورة كبيرة، منذ 3 سنوات نسبة التصديرات كانت لاتزيد عن 30 مليونا، وصلت لأكثر من 100 مليون هذا العام، وأغلبها البرتقال والمانجو.. والفاكهة الإفريقية المختلفة".

وأشار إلى أن أوكرانيا تنظر لمصر على أنها بيئة استثمارية جيدة، والشركات الأوكرانية تنظر للسوق المصرى باهتمام.

وعن التعاون العسكرى، قال لاتى: "يدور الحديث عن التطوير التعاون الثنائى فى المجال العسكرى بين مصر وأوكرانيا، وسنتوصل قريبا لاتفاقات دقيقة فى هذا المجال، وأوكرانيا جاهزة للتعاون مع مصر فى كل المجالات، التعاون العسكرى كان واضح جدا للتعاون بين أوكرانيا ومصر وقت الاتحاد السوفيتى.. نريد تطوير التعاون الثنائى فى هذا المجال، هذا الحوار مستمر".