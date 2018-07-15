زوج يتعدى بسلاح أبيض على طلقيته ووالدتها بعد رفضهما تسلم قائمة المنقولات

كتبت أسماء شلبى

حررت زوجة بلاغ أمام قسم شرطة أكتوبر أثبتت فيه تعدى زوجها عليها ووالدتها بسلاح أبيض أثناء تسلمهم لقائمة المنقولات الخاصة بهم بشكل قانونى بسبب رفضهم بعد تزوير الزوج لمحتوياتها وجلبه بعض الأثاث المستعمل نكاية بها، بعدما أقدم على الزواج مرة أخرى على منقولاتها الأصلية والتى قدرتها المحكمة بمبلغ 450 ألف جنيه.

وأكدت الزوجة "نادين.ب.ا" البالغة من العمر 29 عاما والتى استمر زواجها سنة و٨ شهور أنجبت فيهم طفلتها يسران فى بلاغها رقم 7654 لسنة 2018: "خلافات زوجية جمعتنى مع زوجى منذ أول يوم زواج فهو كان شخص غير مسئول مبذر وطماع تزوجنى من أجل الإنفاق عليه وهو ما تأكد منه بعد الزواج."

وأضافت:" قبل الزواج اتفقنا على كتابة كل حقوقى فى قائمة المنقولات بسبب شرائى لمعظم الأثاث بسبب اكتفائه بتوفير الشقة فى المنطقة السكنية التى أرغب فى العيش بها بجوار والدتى بالتجمع وهو ما كلف أهلى مبالغ مالية كبيرة لم نذكرها كاملة أثناء كتابة قائمة المنقولات بحكم أننى الابنة الوحيدة وأراد أهلى توفير كل ما حلمت به."

وأكدت نادين:"نشبت خلافات زوجية طاحنة بسبب رفض زوجى الإنفاق منذ الشهور الأولى من الزواج.. وطمعه فى المساعدة الشهرية من أهلى بجانب راتبى من عملى الذى أعتمد عليه بشكل كامل."

وأضافت: "للأسف حملت بعد الزواج منه مباشرة فلم أكن أعلم أن زوجى بتلك الأخلاق وحاولت تحمله والتغيير منه ولكن الجانب السيئ طغى عليه ودفعه لتعنيفى وأنا حامل والتعدى على بالضرب لإجبارى على الذهاب لأهلى وجلب أموال له، وأكملت:"هددنى أكثر من مرة ولم أستطيع أن أتصدى لعنفه ضدى وتوعده بتعذيبى وحرمانى طوال عمرى من نجلى الصغير الذى أحمله بين أحشائى."

وتابعت:"تركت له المنزل وأقمت دعوى خلع وحصلت على الطلاق ولكنه ظل يلاحقنى ونجلى ويهدد بخطفه ورفض إعطائى حقوقى الشرعية وذهب وتزوج على منقولاتى التى أنفق أهلى على شرائها ألاف الجنيهات."

وأكملت:"لجئت للقضاء وتمكنت من تسلم مصوغاتى ومنقولاتى ولكنه رفض تنفيذ الحكم القضائى وبعد صدور حكم الحبس ضده استجاب ولكنه تحايل على القانون وجاء لى ببعض المنقولات المستعملة التى تقدر بـ5 ألاف جنيه"

وفق البلاغ أمام قسم شرطة أكتوبر، أكدت الزوجة تعرضها للضرب ووالدتها بسلاح أبيض، ونقلهم للمستشفى بعد الإصابة بعدد جروح إثر تعدى طليقها بسبب الخلاف الذى نشب بينهم أسفل العقار الذى يقطن به والذى تطور لإظهاره السلاح وإصابتهم وهروبه.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها، وأكد أن خلافات نشبت بينه وطليقته بسبب تدخلات والداتها ورفضهم تسلم المنقولات وتعديها عليه فقام بضربهن أكثر من مرة بالسلاح الأبيض ثم لاذ بالفرار.