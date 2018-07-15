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"رى الشرقية": نتابع ميدانيا أعمال ترعتى الغزالى بفاقوس وأم الريش بالإبراهيمية

الأحد، 15 يوليه 2018 06:00 ص
"رى الشرقية": نتابع ميدانيا أعمال ترعتى الغزالى بفاقوس وأم الريش بالإبراهيمية متابعة نظافة الترع
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس رضا مهدى وكيل وزارة الرى بالشرقية، أن مديرية الرى تعكف على متابعة نظافة الترع وتواجد مياه الرى بها بالإضافة إلى متابعة الأعمال والإنشاءات بالترع.

وتابع أن المهندس عبد الفتاح الباز مدير عام الإدارة العامة لرى شرق الشرقية برفقته المهندس محمد سليمان مدير هندسة رى غرب فاقوس، مرا على ترعة الغزالى وتفقدا عملية تغطية الترعة أمام قرية الناصرية لمتابعة الأعمال الجارية بها والاطمئنان على حالة المياه.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المهندس السيد حنفى مدير هندسة رى الإبراهيمية تابع النظافة الدورية لترعة أم الريش داخل مدينة الإبراهيمية وتأكد بنفسه من مستوى النظافة.

 


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