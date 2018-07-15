روسيا: بوتين يستأنف اجتماعاته مع القادة الأجانب فى موسكو

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قال يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إن فلاديمير بوتين سيستأنف مجموعة من اللقاءات مع القادة الأجانب الذين وصلوا إلى موسكو بالفعل؛ للمشاركة فى فعاليات مباراة نهائى بطولة كأس العالم 2018.

وأضاف أوشاكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن بوتين يجرى محادثات مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، إضافة إلى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ورئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش اللذين يخوض منتخبا بلديهما مباراة النهائى اليوم.

وأوضح مساعد الرئيس الروسى أنه من المقرر أن يبحث بوتين مع ماكرون نتائج قمة حلف شمال الأطلنطى (الناتو) والتى عقدت فى بروكسل يومى 11 و12 يوليو الجاري، واللقاء المقبل المرتقب بين بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى هلينكى غدا الاثنين.