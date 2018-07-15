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الأحد، 15 يوليه 2018 02:25 م
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رغم التحقيقات فى صفقة قطر فى تنظيم كأس العالم 2022.. تميم يتسلم الشعلة اليوم

الأحد، 15 يوليه 2018 01:50 م
رغم التحقيقات فى صفقة قطر فى تنظيم كأس العالم 2022.. تميم يتسلم الشعلة اليوم امير قطر
موسكو (رويترز )
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رغم التحقيقات فى صفقة قطر فى تنظيم كأس العالم 2022، تسلم تميم بن حمد أمير قطر شعلة استضافة كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد، حيث سلم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، راية استضافة كأس العالم إلى أمير قطر.

وفى احتفال أقيم فى الكرملين، سلم بوتين كرة كأس العالم الرسمية إلى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى (الفيفا) الذى سلمها بعد ذلك إلى تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

وقال بوتين إن روسيا فخورة بانجازاتها فى استضافة كأس العالم وستتقاسم خبرتها مع قطر.

وتختتم البطولة فى وقت لاحق اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.

يذكر أنه تم الكشف عن فضيحة اعتماد قطر على الأموال القذرة فى سبيل الفوز بتنظيم كأس العالم 2022، حيث تلقى بعض كبار مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم ما مجموعه خمسة ملايين دولار فى مقابل دعم ملف قطر لاستضافة المونديال.

وتحت عنوان «مؤامرة لشراء كأس العالم» ذكرت بعض الصحف، أن القطرى محمد بن همام نائب رئيس الفيفا والعضو فى اللجنة التنفيذية سابقاً، سعى نيابة عن بلاده لحشد التأييد قبل التصويت الذى جرى فى ديسمبر عام 2010، وأشارت إلى أن بن همام قام بدفع أموال لكبار مسؤولى كرة القدم فى أفريقيا وكذلك الترينيدادى جاك وارنر والتاهيتى رينالد تيمارى، عضوى اللجنة التنفيذية للفيفا السابقين عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى لكرة القدم (كونكاكاف) ومنطقة أوقيانوسيا.

 

 

 

 

 


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