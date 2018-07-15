رئيس وزراء التشيك: طلب إيطاليا تولى قسم المهاجرين بالاتحاد الأوروبى " جحيم "

براج (أ ف ب)

وصف رئيس الوزراء التشيكى رجل الأعمال أندريه بابيش الأحد، طلب إيطاليا من شركائها فى الاتحاد الأوروبى تولى قسم من المهاجرين الـ 450 الموجودين فى المياه الإيطالية بأنه "طريق إلى الجحيم".

واعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى السبت، "بعد يوم من الاتصالات الهاتفية والخطية مع القادة الأوروبيين الـ 27" تاكد أن كلا من فرنسا ومالطا ستتوليان 50 من هؤلاء المهاجرين الذين أنزلوا من سفينتين عسكريتين وأن "دولا أوروبية أخرى ستقبل قريبا ذلك.

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية فى بيان الأحد إن برلين "فى ضوء المحادثات الجارية بشأن سياسة اللجوء مستعدة لاستقبال 50 شخصا" من بين الـ 450.

لكن رئيس وزراء تشيكيا تمسك بموقفه المناهض للمهاجرين مع قادة آخرين من المنطقة كالمجر وبولندا وسلوفاكيا.

وكتب فى تغريدة "لن تستقبل بلادنا أى مهاجر" موضحا أنه تلقى كالمسؤولين الأوروبيين الآخرين نسخة عن رسالة كونتى معتبرا أن "مثل هذه المقاربة طريق إلى الجحيم".

وأضاف الملياردير البالغ الـ 63 من العمر "سيساهم هذا فى تشجيع المهربين وزيادة أرباحهم".

ودعا إلى تطبيق "مبدأ الطوعية" معتبرا أنه "علينا مساعدة المهاجرين فى الدول التى يتحدرون منها وراء حدود أوروبا لمنعهم من القيام بهذه الرحلة".

ولم تستقبل تشيكيا العضو فى الاتحاد الأوروبى والحلف الأطلسى وتعد 10,6 مليون نسمة إلا بضعة لاجئين منذ الأزمة فى 2015.

وأظهر استطلاع نشرته فى أبريل أكاديمية العلوم أن 58% من التشيكيين يعتبرون أن بلادهم يجب ألا تستقبل أى مهاجر من الدول التى تشهد نزاعات.