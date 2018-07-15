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رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة التصدى للاعتداءات على مؤسسات الدولة

الأحد، 15 يوليه 2018 07:36 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة التصدى للاعتداءات على مؤسسات الدولة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأحد، ضرورة التصدى للاعتداءات على مؤسسات الدولة، قائلًا :"من لا يتصدى للدفاع عن مؤسسات الدولة يعتبر متخاذلًا".

وقال العبادى - خلال كلمته أمام الوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن معركتنا الرئيسية هو أن نكون على أهبة الاستعداد للتصدى للإرهابيين.

وأضاف :"نحتاج إلى معلومات استخبارية دقيقة لعزل المواطنين الحقيقيين الذين يطالبون بحقوقهم عن من يعتدون على مؤسسات الدولة ويحرقونها"، مشيرًا إلى أن هناك جهات من الجريمة المنظمة تحاول صب الزيت على النار.

 


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