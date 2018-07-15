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الأحد، 15 يوليه 2018 02:28 ص
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رئيس الحكومة العراقية يقرر توفير فرص عمل للعاطلين لمواجهة التظاهرات

الأحد، 15 يوليه 2018 02:03 ص
رئيس الحكومة العراقية يقرر توفير فرص عمل للعاطلين لمواجهة التظاهرات حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
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قرر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، إطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الليلة، أن ذلك القرار جاء بعد أن اجتمع العبادى بعدد من شيوخ العشائر لبحث التظاهرات القائمة فى عدد من المدن العراقية، كما أصدر رئيس الوزراء العراقى قرارا بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء فى قطاعات السكن والمدارس والخدمات.

يأتى ذلك فيما أشارت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية إلى أن عناصر تابعة لكتائب بدر المسلحة العراقية أطلقت النار صوب المتظاهرين.

وشهدت مناطق عدة فى جنوب العراق تظاهرات متفرقة شارك فى كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف خاصىة فى مدينة البصرة، حيث هاجم متظاهرون مقر منظمة (بدر)، وحاولوا إحراقه ما أدى إلى صدام بينهم وبين القوات الأمنية أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين على الأقل بجروح، بحسب ما مصدر أمنى، وأعلنت السلطات الأمنية فى محافظة البصرة فرض حظر تجول من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا.

 


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