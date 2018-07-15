خبير: المريض يسترد تكاليف علاجة بالقطاع الخاص وفق "التأمين الصحى الشامل"

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور شريف راشد خبير برامج الرعاية الصحية، أنه يمكن للمؤمن علية وفق قواعد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحى إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه تأخير تقديم الخدمة العلاجية له.

وقال الدكتور شريف راشد خبير برامج الرعاية الصحية لـ"اليوم السابع": يستطيع المريض أن يقدم طلب استرداد تكاليف العلاج متى كانت الحالة الصحية تسمح بذلك وتكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى هذة الحالة.

وأضاف راشد أنه يتم إثبات الخطأ أو الإهمال بواسطة اللجان الفنية بالهيئة وتقوم الإدارة القانونية بها باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتحميل المستشفى تكلفة علاج المضاعفات للمريض.