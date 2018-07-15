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الأحد، 15 يوليه 2018 07:53 م
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حريق محدود بقطار الصعيد وإصابة 3 سيدات بسبب تدافع الركاب

الأحد، 15 يوليه 2018 06:40 م
حريق محدود بقطار الصعيد وإصابة 3 سيدات بسبب تدافع الركاب حريق قطار - ارشيفية
قنا - هند المغربى
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نشب منذ قليل، حريق محدود بإحدى عربات قطار الصعيد المتجه من الأقصر إلى القاهرة مما أسفر عن إصابة 3 سيدات بجروح وكدمات إثر سقوطهن بسبب تدافع الركاب. 

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد نشوب حريق محدود بقطار رقم 993 المميز المتجه من الأقصر إلى القاهرة، أثناء وقوفه بمحطة نجع حمادى، مما أسفر عن وقوع مصابين بسبب التدافع، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 وأفادت التحريات الأولية، حدوث ماس كهربائى بإحدى عربات القطار 993 المميز المتجة من الأقصر إلى القاهرة تسببت فى شرر كهربائى ونشوب حريق محدود تم السيطرة على الحريق فورا، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "عدلية عبدالعظيم سيد، 57 عامًا،  وابنتها ضحى فاضل أبو النجا، 23 عامًا، وكريمة السيد حامد، 33 عامًا"، بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب التدافع بين الركاب تم نقلهم إلى  المستشفى العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية جارٍ تحرير محضر وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات .

 

 


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