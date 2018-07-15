video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس زوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما الزوج بالشرقية

الأحد، 15 يوليه 2018 09:57 ص
حبس زوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما الزوج بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة ديرب نجم، برئاسة جمعة الششتاوي مدير نيابة ديرب نجم، بإشراف المستشار هيثم نصار المحتمي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس زوجة وعشيقها أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لزوجها لوجود علاقة محرمة مع عشيقها.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "  سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه "محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحي مقيم قرية منشة قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم، وتحرر عن ذلك المحضر 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التي قام بها المقدم محمد طنطاوي، مفتش المنطقة المركزية، وبرفقته النقيب هاني صفوت  معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمر رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب بالقرية.

وكشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية زوجة المجني عليه وتدعي" أماني  م س " 25 سنة "رضا م م" 26 سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلي علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكان يهافتها به.

وأن الزوجة اتفقت مع عشيقها علي قتل زوجها والد طفلها، حيث قامت بإعطائه 3 عقاقير من المنوم في مشروب النسكافيه، ثم حضر عشيقها للمنزل وقام بضربه بخشبة علي الرأس، وحمل جثته علي عربة كارو وتخلص منها بالبحر، تم القبض علي المتهمة وعشيقها للعرض علي النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس زوجة وعشيقها 4 أيام لاشتراكهما فى قتل الزوج بكفر الشيخ

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

ديرب نجم

منشة قاسم

اخبار الجريمة

زوجة

عشيق




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة