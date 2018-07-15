حبس زوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما الزوج بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم، برئاسة جمعة الششتاوي مدير نيابة ديرب نجم، بإشراف المستشار هيثم نصار المحتمي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس زوجة وعشيقها أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لزوجها لوجود علاقة محرمة مع عشيقها.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه "محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحي مقيم قرية منشة قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم، وتحرر عن ذلك المحضر 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التي قام بها المقدم محمد طنطاوي، مفتش المنطقة المركزية، وبرفقته النقيب هاني صفوت معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمر رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب بالقرية.

وكشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية زوجة المجني عليه وتدعي" أماني م س " 25 سنة "رضا م م" 26 سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلي علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكان يهافتها به.

وأن الزوجة اتفقت مع عشيقها علي قتل زوجها والد طفلها، حيث قامت بإعطائه 3 عقاقير من المنوم في مشروب النسكافيه، ثم حضر عشيقها للمنزل وقام بضربه بخشبة علي الرأس، وحمل جثته علي عربة كارو وتخلص منها بالبحر، تم القبض علي المتهمة وعشيقها للعرض علي النيابة العامة.