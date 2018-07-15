تيريزا ماى: ترامب نصحنى بمقاضاة الاتحاد الأوروبى بدلا من التفاوض معه

لندن (أ ش أ)

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الأحد، عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نصحها بمقاضاة الاتحاد الأوروبى بدلا من التفاوض معه.

وفى تصريحات مع برنامج "أندرو مار شو" الشهير - ردا على سؤال بشأن النصيحة التى وجهها لها ترامب بشأن "البريكست" - قالت ماى "قال لى (ترامب) أننى يجب أن أقاضيهم بدلا من خوض المفاوضات".

وأضافت زعيمة حزب المحافظين " قال الرئيس فى المؤتمر الصحفى (لا تنسحبى من المفاوضات..وقتها ستصبحين عالقة) ".

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه رئيسة الوزراء البريطانية أعضاء حزب المحافظين - الذى تنتمى إليه - من إمكانية عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الإطلاق إذا قوضوا مخططها للخروج من التكتل.

وكتبت ماى فى صحيفة "ميل أون صنداى" اليوم "رسالتى للبلاد فى نهاية هذا الأسبوع بسيطة: نحتاج أن نبقى أعيننا على الجائزة... إذا لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الإطلاق".

وتخوض رئيسة وزراء بريطانيا مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبى بشأن التوصل لاتفاق على شروط الخروج من التكتل وسط معارضة بعض أعضاء حزب المحافظين على نهجها فى التفاوض والشروط التى طرحتها.

وتسعى ماى منذ أيام لدفع خطتها للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من التكتل، فى الوقت الذى تتعامل فيه مع استقالات مسئولين بارزين فى حكومتها وانتقادات من الرئيس الأميركى .

يذكر أن ترامب وصل إلى بريطانيا يوم الخميس الماضى فى زيارة تهدف إلى تعميق التعاون التجارى بين البلدين قبل أن يتوجه فى وقت لاحق اليوم إلى فنلندا تمهيدا للقمة الثنائية التى ستجمعه بنظيره الروسى فلاديمير بوتين غدا الاثنين.