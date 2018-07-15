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تنسيق الجامعات ينطلق غدا والمعامل مستعدة لاستقبال الطلاب بمختلف المحافظات

الأحد، 15 يوليه 2018 09:52 م
تنسيق الجامعات ينطلق غدا والمعامل مستعدة لاستقبال الطلاب بمختلف المحافظات تنسيق الجامعات
كتب وائل ربيعى
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تنسيق الجامعات ينطلق غدا

تنسيق الجامعات ينطلق غدا الإثنين، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

تنسيق الجامعات للشعبة الهندسية

تنسيق الجامعات في مرحلته الأولى، بالنسبة للشعبة الهندسية الحد الأدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالب وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طالب وطالبة.

تنسيق الجامعات وشرائح المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات شمل تحديد الأيام لشرائح الدرجات في المرحلة الأولى خلال الـ 5 أيام القادمة طبقا لوزارة التعليم العالى مدة المرحلة الأولى وهي بالنسبة للمجموعة العلمية (شعبة العلوم) أن يتقدم غدا الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 406 درجة فأكثر، والثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجة، والأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة، والخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة، والجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من394 درجة.
 
تنسيق الجامعات لطلاب المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية) غدا الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 403 درجة فأكثر، والثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع397 درجة لأقل من403 درجة، والأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من397 درجة، والخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من392 درجة، والجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة.

تنسيق الجامعات لطلاب المجموعة الأدبية

تنسيق الجامعات لطلاب المجموعة الأدبية، يتقدم غدا الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر، والثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع365 درجة لأقل من380 درجة، والأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من365 درجة، والخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من345 درجة، والجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من330 درجة.
 

تنسيق الجامعات وتجهيز المعامل

تنسيق الجامعات طبقا لمأ أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،  سيتم خلاله إدخال الرغبات الخاصة بطلاب التنسيق عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، موضحا أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيرا إلى استعداد كافة المعامل بالجامعات على مستوى كل المحافظات لاستقبال الطلاب.

 

 
 

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