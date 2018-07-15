تموين مطاى بالمنيا يحرر 14 محضر مخالف خلال حملة على متابعة الأسواق

كتب فريق المحافظات

حررت إدارة تموين مطاى بالمنيا، 14 محضر تموينى مخالف وذلك خلال حملة تموينية وتفتيشية نظمتها الوحدة المحلية بقرية ابوان، بالتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية بهدف مراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية والمحلات العامة والتجارية وضبط الأسعار ومحاربة الغش والقمع والتدليس والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.

قال اللواء ناصر فتحى رئيس مركز مطاى، فى بيان إن المخالفات تنوعت مابين 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين عدم وجود شهادة صحية ومحضرين لمحلات سلع تموينية مغلقة ومحضرين بيع بدون فواتير ومحضر لمحل إدارة بدون ترخيص، وأضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات.