تعرف على 9 صلاحيات جديدة لوزير التنمية المحلية عقب تفويض رئيس الوزراء

كتب محمود عثمان

ترصد "اليوم السابع" في التقرير التالى 9 صلاحيات جديدة لوزير التنمية المحلية، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتفويض اللواء محمود شعراوى فى بعض اختصاصته.

وبذلك يمتلك وزير التنمية المحلية الاختصاصات التالية:

1-تعيين رئيس المركز أو المدينة

2- تعيين سكرتيرى عموم المحافظين العامين

3- تعيين سكرتيرى عموم المحافظين المساعدين

4- تعيين رؤساء المدن والأحياء

5- تعيين وندب رؤساء القرى

6- نقل سكرتيرى العموم بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين

7- نقل سكرتيرى عموم المحافظين المساعدين بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين

8- نقل رؤساء المدن والأحياء بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين

9- نقل رؤساء القرى بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين

وتصبح تلك الاختصاصات حق مكتسب بقوة القانون لوزير التنمية المحلية عقب تفويض رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1236 لسنة 2018، بتفويض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، المنصوص عليها فى المادتين 44 ، 139، من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.

وتنص المادة 44 من قاتون الإدارة المحلية: يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز، ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته، ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.

وتنص المادة 139(2): يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين.

ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظ.