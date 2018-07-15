تعرف على خطة هيئة الأبنية التعليمية لإقامة 87 مدرسة جديدة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،اللواء يسرى عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية،للوقوف على أرض الواقع على متطلبات المحافظة من الهيئة.

وأوضح رئيس هيئه الأبنية التعليمية خلال اجتماع الذى تم انعقاده بديوان عام المحافظة بحضور بعض من الجهاز التنفيذي المعنى بالموضوع إنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لعدد 87 مدرسه تم ادراجها خلال الفترة من 7 يناير 2017 وحتى1 يناير 2019 ،وإنه تم استلام عدد 7 مدارس بأجمالي 50 مليون و592 الف جنيه وذلك خلال الفترة من 14 ديسمبر2017 وحتى 30 مايو 2018 حيث بلغ عدد المنشآت التعليمية بالمحافظة عدد 223 منشاة وعدد 2372 فصل تعليمي .

وأكد رئيس الهيئة فى بيان،إنه سيتم تحقيق كافه مطالب المحافظة وفقا للأولويات العاجلة حيث وافق على إنشاء عدد 2 ادارة تعليميه بمركزي الخارجة والداخلة مشير إلى انه قد تم الانتهاء من انشاء عدد 3 ادارات تعليميه ليصبح بذلك انه قد تم تغطية المحافظة بالكامل .

كما وافق رئيس الهيئة على فرش وتأثيث جميع المدارس بالمحافظه وإجراء صيانه للمقاعد التي تحتاج إلى وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال ورشه النجارة بالثانوية الصناعية و انشاء 4 معامل بمدارس ثانوية وكما وجه بالتنسيق مع التربية والتعليم لإنشاء استراحات للمدرسين بالمدارس البعيدة وذلك وفقا لحاجة كل مدرسه ودراسة انشاء مبنى ملحق لمدرسه 25 يناير بواقع 11 فصل نظرا للكثافة الطلابية بالمدرسة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إنشاء جميع المدارس الجديدة بالمحافظة بنظام وشكل مميز نظرا لطبيعة المحافظة الجغرافية مع اعطاء المدارس التي سوف يتم انشائها بالقرى أوليه مؤكداً على سرعه الانتهاء من جميع اعمال الصيانة البسيطة خلال الإجازة الصيفيه.

وأهدى محافظ الاقليم درع المحافظه لرئيس هيئية الأبنيه التعليميه نظرا لما تقدمه الهيئه من خدمات لأبناء الوادى الجديد وسرعه الاستجابه لمطالب المحافظه.