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الأحد، 15 يوليه 2018 05:49 م
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تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

الأحد، 15 يوليه 2018 05:11 م
تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع" اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

اليوم.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالقرعة العلنية بمدينة بدر

 

 

مدينة بدر

 

تنفيذ 75% من المحور الرابط بين مدينة السادات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى
 

 

مشروعات مدينة السادات

 

نقيب الأطباء يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل العدوى
 

 

الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء

 

"الإسكان": تنفيذ 20 مشروعاً لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب بمحافظة الدقهلية
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

 

أول الثانوية لمدارس المتفوقين: لما الوزير كلمنى افتكرتها اشتغالة وقلت قشطة
 

 

 

مدارس المتفوقين

 

الليلة.. هلال ذى القعدة يزين سماء الوطن العربى
 

 

الهلال

 

اليوم.. بدء طرح كراسات شروط حجز 600 مقبرة بمدن العاشر والشروق والعبور
 

 

 

مدينة الشروق

 

تعرف على 9 صلاحيات جديدة لوزير التنمية المحلية عقب تفويض رئيس الوزراء
 

 

اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية

 

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر
 

 

 

الكعبة المشرفة

 

فيديو معلوماتى.. قيمة اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد بالأرقام

 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

 

"الزراعة": تطبيق المنظومة الجديدة للرقابة على أسواق المبيدات لضبط المحظور
 

 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة 

 

التربية والتعليم تستقبل شكاوى طلاب الثانوية العامة المحجوبة نتائجهم
 

 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

 

الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تصل إلى 39 نهاية الأسبوع
 

 

الأرصاد

 

رئيس المعاهد الأزهرية: بدء الدور الثانى للثانوية 9 أغسطس ولمدة أسبوعين
 

 

الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

 

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تطلع على كراسة الإجابة المتظلم منها 11x خطوة
 

 

طلاب الثانوية العامة 

 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات الثانوية والبعوث والشعبة الإسلامية وغزة
 

 

الدكتور عباس شومان أثناء اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 

 

وزير الزراعة: لن يتم اعتماد شهادات تصدير لشركات إنتاج الأسمدة غير الملتزمة
 

 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 

 

معهد بحوث الإلكترونيات يطلق موقعاً لحماية مصنفات الحاسب الآلى
 

 

الالكترونيات

 

حماية المستهلك: حصر أسماء الشركات غير الملتزمة لإعلانها للرأى العام
 

 

 

اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك

 

فيديوجراف.. ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة.. ما السبب؟
 

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

 

وزير القوى العاملة يتلقى تقريرين عن حريق "سيدكو" و "البلاستيك"
 

 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

لطلاب الثانوية.. تعرف على شروط 40 منحة للدراسة الجامعية بالأردن
 

 

طلبة الثانوية العامة 

 

الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2018
 

 

الثانوية الأزهرية 

 


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