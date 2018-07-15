تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

مدينة بدر

مشروعات مدينة السادات

الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

مدارس المتفوقين

الهلال

مدينة الشروق

اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية

الكعبة المشرفة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الأرصاد

الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

طلاب الثانوية العامة

الدكتور عباس شومان أثناء اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الالكترونيات

اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

محمد سعفان وزير القوى العاملة

طلبة الثانوية العامة

الثانوية الأزهرية