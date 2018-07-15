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الأحد، 15 يوليه 2018 01:24 م
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تطوير مدارس التعليم العام والفنى بالسويس بمبلغ 13 مليون جنيه

الأحد، 15 يوليه 2018 12:03 م
تطوير مدارس التعليم العام والفنى بالسويس بمبلغ 13 مليون جنيه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس
السويس - سيد نون
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صرح عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس،إن خطة الصيانة لمدارس التعليم الفنى بالمحافظة،تم اعتمادها بمبلغ 13 مليون جنيه لعدد من المدارس للتعليم العام والفنى، مشيراً إلى أن هناك مشروع لتطوير الآداء الوظيفى وتطوير العمل داخل الإدارات التعليمية والاقسام المختلفة بالمديرية.

وأشار وحيد خلال الاجتماع بمديرية التربية والتعليم بالسويس، الى أهمية التعليم الفنى والاقسام الفنية الجديدة النادرة التى تم افتتاحها، مشيراً إلى أن السويس من المحافظات التى تشمل عدد من المناطق الصناعية التى تحتاج للاهتمام بالمناهج التعليمية، لتواكب المشروعات التى ستقام فى العديد من المجالات فى الفترة القادمة، وأن هناك توسعات لبدء الدراسة بها فى العام الدراسى (2018 – 2019) منها مدرسة المتفوقين "جمال حامد وسيد أبو الرجال للتعليم الأساسى وصلاح أبو شكيو الإبتدائية والشهيد محمد على زين العابدين، ومدرسة الرائد للتعليم الأساسى، والمدرسة اليابانية المصرية، بأجمالى 75 فصل.

وأشار إلى أن هناك مدارس جارى العمل بها، منها مدرسة الشهيد عمرو حامد، والشيخ جابر الصباح للتعليم الإساسى، والنور للتعليم الأساسى، والشهيد أحمد حمدى للتعليم الأساسى"، باجمالى 66 فصلاً وإن هناك مدارس جاهزة للطرح (2018 – 2019) حوالى 11 مدرسة، ما بين إنشاء جديد 5 مدارس، و6 توسعات بأجمالى 230 فصلاً.

 

 

 


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