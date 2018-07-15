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ترامب يتجاوز البروتوكول الملكى وينقل تصريحات عن الملكة إليزابيث حول البريكست

الأحد، 15 يوليه 2018 10:05 ص
ترامب يتجاوز البروتوكول الملكى وينقل تصريحات عن الملكة إليزابيث حول البريكست ترامب
أ ف ب
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 يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاوز البروتوكول الملكى عبر الكشف عن مجريات لقائه الخاص مع الملكة اليزابيث الثانية التى نقل عنها قولها إن بريكست "مشكلة معقدة للغاية" فى مقابلة نشرتها صحيفة "ميل اون صنداي" الأحد.

التقى ترامب الملكة الجمعة فى قصر وندسور خلال زيارته التى تستمر أربعة أيام لبريطانيا وأثار خلالها غضب الحكومة عندما انتقد طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماى ملف بريكست.

وقال بعدها للمعلق التلفزيونى بيرس مورجان أنه ناقش مع الملكة مسالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب فى مقابلته مع "ميل أون صنداي" إن الملكة "قالت - وهى محقة فى ذلك - إنها مشكلة معقدة للغاية، أعتقد أن لا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة".

ورغم الخلافات مع ترامب، تأمل ماى فى التوصل سريعا إلى مثل هذا الاتفاق بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب فى المقابلة متحدثا عن ماى "قلتُ لها: تأكدى من حصولك على استثناء حتى يكون لك مهما حدث الحق فى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة".

 


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