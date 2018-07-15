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ترامب قبل قمته مع بوتين: روسيا والاتحاد الأوروبى والصين "أعداؤنا"

الأحد، 15 يوليه 2018 04:55 م
ترامب قبل قمته مع بوتين: روسيا والاتحاد الأوروبى والصين "أعداؤنا" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
سمير حسنى - أ ف ب
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اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد، أن روسيا والاتحاد الأوروبى والصين "أعداء" للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك فى مقابلة تم بثها قبل لقائه الأول مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى.

وقال ترامب فى مقابلته التى أجرتها معه شبكة "سى بى إس" السبت "أعتقد أن لدينا كثيرا من الأعداء، أعتقد أن الاتحاد الأوروبى عدو بسبب ما يفعلوه بنا فى التجارة، وروسيا هى عدو فى بعض الجوانب، والصين عدو اقتصادى، بالتأكيد هى عدو، لكن هذا لا يعنى أنهم سيئون، هذا لا يعنى شيئا. هذا يعنى أنهم منافسون".

 

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