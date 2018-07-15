تحرير 572 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ،والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات ، والتى أسفرت الحملة عن ،تحرير572 مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير ،44 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،99مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 14دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول،حالة تصالح فورى،و ضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 158مخالفةوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص ،8سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من أحتوائهم علي مواد متفجرة

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام القضائية ، تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية ،والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة والتى أسفرت عن فحص 11مزرعة بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات ، فحص 49شخص جنائي تبين وجود 5عاطلين هاربين من أحكام قضائى كما تم فحص 21شقة مفروشة و59شخص من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم تحرير 4قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .