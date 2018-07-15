تأخر إقلاع 8 رحلات دولية بمطار القاهرة عن موعدها المقرر بجدول التشغيل

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع 8 رحلات دولية، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار: إن رحلة الخطوط الإماراتية للطيران، رقم 924 المتجهة إلى مدينة دبي، ورحلة الخطوط الكويتية للطيران رقم 9539 المتجهة إلى مدينة الكويت، ورحلة الخطوط الإيطالية للطيران، رقم 804 المتجهة إلى مدينة ميلان، ورحلة خطوط رويال للطيران رقم 506 المتجهة إلى عمان، تأخروا أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل والصيانة.

كما تأخرت رحلتا الخطوط السعودية للطيران، رقم 3302، 386 المتجهتان إلى مدينة جدة، ورحلة رقم 338 المتجهة إلى الدمام، ورحلة خطوط الآتحاد للطيران، رقم 658 المتجهة إلى مدينة أبو ظبي.