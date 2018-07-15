برلمانات تسعى لتوفير أجواء أكثر ودية "للرضع" فى ساحاتها

ولنجتون (رويترز)

عندما تعود رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى البرلمان بعد أن أصبحت ثانى زعيمة منتخبة فى العالم تضع مولودا وهى فى منصبها سيسمح لابنتها بالبقاء فى حضنها خلال المناقشات.

ومثل هذه الخطوة التى لم تكن متاحة على الإطلاق منذ عام مضى فحسب تسلط الضوء على مساع تبذلها عدة دول لكى تجعل من برلماناتها أماكن يشعر فيها الأطفال والآباء والأمهات فيها بألفة أكبر فيما تحاول ساحات التشريع زيادة التنوع فى من يشغلون مقاعدها وتسهيل أدوار كانت تعد عدائية من قبل للآباء والأمهات الجدد.

وقال تريفور مالارد رئيس برلمان نيوزيلندا الذى شوهد من قبل وهو يحمل أطفالا رضع لأعضاء البرلمان من وقت لآخر فيما يشرف على نقاشات محتدمة "أعتقد أننا لم نفعل ما يكفى، بالنسبة للأمهات أود أن أوضح لهن أننا سنكون على أقصى درجة ودية ممكنة مع أطفالهن الرضع".

وتهدف مثل تلك الخطوات إلى المساعدة فى دعم التنوع فى البرلمان وشملت أيضا تخصيص غرفة للرضع منذ انتخابات جرت فى سبتمبر الماضى إذ شغلت سيدتان من حزب العمال لديهما رضيعان مقعديهما فيما أعلنت وقتها أرديرن ووزيرتها لشؤون المرأة جولى آن جنتر حملهما أوائل العام الجارى.

ويقول خبراء إن وجود عدد كبير من النساء فى مواقع قيادية وضمان ترشح المزيد من النساء لن يحدث إلا بتلبية احتياجات أطفالهن إذ يبقى تمثيل النساء أقل كثيرا من النصف فى أغلب برلمانات العالم.

لكن التقدم بطىء فى هذا المجال على الرغم من تداول صور لعضوات فى البرلمان يطعمن أطفالهن فى استراليا وكندا على مواقع التواصل الاجتماعى فى الأعوام الأخيرة.

ولا تسمح برلمانات كثيرة من بينها مجلس العموم البريطانى بدخول الرضع بما يمثل مشكلة للأمهات اللاتى يخترن الرضاعة الطبيعية بين النواب خلال يوم عمل طويل لا يتضمن إلا القليل من الاستراحات.

وفى نوفمبر قيل للنائبة اليابانية يوكا أوجاتا أن عليها مغادرة مجلس محلى بعد أن اصطحبت معها رضيعها البالغ من العمر 7 أشهر لتسليط الضوء على صعوبات العمل مع الأمومة.

كما تواجه أحزاب سياسية فى أنحاء العالم صعوبات فى مواجهة تداعيات منع الأطفال والرضع من دخول البرلمان خاصة عندما يكون وجود النائب أو النائبة ضروريا لضمان نتيجة معينة لتصويت برلمانى.

وفى نيوزيلندا يسمح للرجال أيضا باصطحاب أطفالهم الرضع داخل قاعات النقاش. كما تبحث بعض البرلمانات بدائل مثل التى يقدمها برلمان السويد حيث يوفر إجازة أبوة وأمومة رسمية فيما يناقش مجلس العموم البريطانى ترتيبات للتصويت بالوكالة لمساعدة الآباء والأمهات الجدد.