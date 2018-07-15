بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع أتوبيس بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة مع أتوبيس، بالقرب من كمين مدينة الحمام، على طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالى.

واستقبل مستشفى الحمام المركزى أيمن عبد الله متولى " 49 سنة" من الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجروح بالذقن، ورمضان محمد عبد الحميد " 37 سنة " من كفر الدوار، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وخالد رزق على " 43 سنة" من البحيرة، مصاب بجروح بالجسم، ومحمد رياض محمود " 51 سنة" من الإسكندرية، مصاب باشتباه واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالجسم.