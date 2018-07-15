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الأحد، 15 يوليه 2018 02:26 م
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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع أتوبيس بالساحل الشمالى

الأحد، 15 يوليه 2018 01:49 م
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع أتوبيس بالساحل الشمالى حادث تصادم -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة مع أتوبيس، بالقرب من كمين مدينة الحمام، على طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالى.
 
 
واستقبل مستشفى الحمام المركزى أيمن عبد الله متولى " 49 سنة" من الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجروح بالذقن، ورمضان محمد عبد الحميد " 37 سنة " من كفر الدوار، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وخالد رزق على " 43 سنة" من البحيرة، مصاب بجروح بالجسم، ومحمد رياض محمود " 51 سنة" من الإسكندرية، مصاب باشتباه واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالجسم.
 
 
 
 
 
 
 

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