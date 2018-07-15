انطلاق مدرسة المسجد الجامع الصيفية.. تعرف على خريطة أولى مراحلها بـ255 مدرسة

م المديرية عدد المساجد اسم المسجد

1 القاهرة 24 الخازنداره “الساحل”- قيسون “وسط” – نصر الإسلام “مصر الجديدة”– صلاح الدين “المنيل” – شريف “المنيل” – يوسف الصحابي “النزهة” – الجلاء “رمسيس” – مولانا الحسين “وسط” – السيدة نفيسة “جنوب” – السيدة زينب – الشبان المسلمين “إدارة غرب” – الصفا والمروة “السلام”– النذير ” الزاوية الحمراء” – حسان بن ثابت “الحدائق”– قاهر التتار “النزهة” – الإيمان “المعصرة” – حمزة عم الرسول “عين شمس”– الرحمن “بعين شمس”– الرسول “بشرق مدينة نصر”– المغفرة “دار السلام” – السيدة سكينة “جنوب”– الفردوس “غرب مدينة نصر”– عباد الرحمن “المقطم”– عثمان بن عفان “عين شمس”.

2 الجيزة 14 علي خليفة “منشية القناطر”– علي غريب “منشية القناطر”– أسد بن الفرات “شمال الجيزة” – أبو بكر الصديق “المنيل”– نور الإسلام “الهرم”– الرحمة “الحومدية”– سيدي إسماعيل الإمبابي “شمال الجيزة”– عاطف السادات “منشية القناطر” – الشرقي “البدرشين أول”– إبراهيم الدسوقي “اطفيح” – شعبان غنيم “العياط أول” – عمر سلطان “العياط ثان”– عبد اللطيف “الحوامدية” – الهجرة “ناهيا”.

3 القليوبية 10 الأشراف “بنها أول”– الحاج مرزوق “بنها ثان”– زعزع “طوخ”– القوات المسلحة “شبرا الخيمة” – السلطان الأشرف “الخانكة” – سيدي حسن الحمصي “قها” – الفقهاء “شبين القناطرشرق”– البحيري “كفر شكر”– الظاهر بيبرس “قليوب”– الفقي “برشوم”.

4 المنوفية 10 سيدي شبل “الشهداء”– أولاد غانم “منوف” – العباسي “شبين الكوم”– اللمعي ” تلا “– شهاب الدين “الباجور”– سيدي علي المليجي “شبين الكوم”– بحيبح “زرقان تلا”– العمري “منشية سلطان منوف”– الخناني “قوسنا”– الشرقي “قوسنا”.

5 الشرقية 9 الفتح “ديرب نجم”– الغنيمة “النحروط”– حلمي “الإبراهيمية”– الطاهرات “بلبيس”– عمر بن الخطاب “العاشر”– الكبير “ههيا” – الكبير “أنشاص” – النور “أولاد صقر” – السلام “العاشر”.

6 الدقهلية 10 النصر “ش الجيش شرق”– الجمال “حي الجامعة غرب”– بهاء “طلخا”– الرحمة “تمى الأمديد”– عمر عدلي “بندر أجا”– الشيخ حسنين “غرب”– الأربعين “محلة دمنا”– العمري “السنبلاوين”– المتولي “منية سندوب غرب”– العدل “اطناح شرق”.

7 الغربية 15 الأحمدي – عبد الحي خليل “المحلة أول”– العابد “قطور”– المنشاوي “السنطة”– السلام الشال “طنطا ثان” – الكبير “طنطا أول” –الصفا “المحلة أول”- الحنفى “محلة ثان”– أبو الفضل الوزيري “محلة ثان” – اولاد الزبير “بزفتة”– المنشاوي “طنطا ثان” –عيد “زفتة” – أبو بكر الصديق “كفر الزيات” – الشاعر “سمنود” – عبد الملك “بسيون”.

8 كفر الشيخ 12 سيد غازي “إدارة شرق”– سيدي مصباح “إدارة غرب”- النور البحري “شرق سيدي سالم”– الفتح “إدارة شرق”– سيدي عبد الرازق “إدارة شرق”– حامول السعيد “الحامول شرق” –الكبير “دسوق بحري”– الفلاحين “سيدي سالم”– الكبير “سيدي سالم غرب” – سيدي حسن الرفاعي “بلطيم” – سراج الدين “بيلا” –الفتح “قلين”.

9 الإسماعيلية 3 الإسماعيلي “عرايشة مصر” – بدر “الشيخ زايد”- الشيخ شريف “التل الكبير”

10 بور سعيد 3 العباسي – بور فؤاد – الكريم

11 السويس 3 سيد الشهداء “فيصل” – خالد بن الوليد “الأربعين”– الإمامين “الجناين”.

12 الإسكندرية 15 العتيق “برج العرب” – شرق المدينة “المنتزة” – المواساة “إدارة وسط”- رمضان شحاتة “الجمرك”– الصداقة “الرمل”– العصفوري “الرمل”– علي بن أبي طالب “إدارة شرق”– حاتم “شرق” – حوض 10 “الرمل”- أبو العباس المرسي “الجمرك”– سيدي بشر “المنتزة” – القائد إبراهيم “وسط” – محمد موسى “العجمي” – النصر “الرمل” – سيدي جابر “شرق”.

13 جنوب سيناء 3 الزهراء “أبو رديس”- بدر “الطور” – الصحابة “شرم الشيخ”.

14 مرسى مطروح 3 الحرمين “غرب مطروح” – العوام “غرب مطروح” – الأفراد “شرق مطروح”.

15 البحيرة 10 ناصر “دمنهور غرب” – التوبة “دمنهور شرق” – الجوهري “المحمودية”– السلام “شبرا خيت”- المجمع الإسلامي على باشا “دمنهور شرق” – التائبين “أبو حمص أول”– الكبير “الرحمانية” – المحطة “إيتاي أول”– قنديل “رشيد”– الشيخ خالد “أبو المطامير”.

16 دمياط 10 الجديد”دمياط القديمة”– الكبير “كفر البطيخ”– الجديد “كفر سعد”–الكبير “الزرقا”- ناصر ” تفتيش السيرو” – الكبير ” البراشية” – الغربي “الروضة”– الكبير الزرقا- موسي بيومي “دمياط”-77 “راس البر”.

17 الفيوم 5 ناصر الكبير – دلائل الخيرات – الكبير بسيلا –دار الرماد – الروبي

18 بني سويف 25 السيدة حورية “البندر”– علي بن ابي طالب “البندر”– الكبير “بلفيا المركز” – الكبير “باها المركز” –الكبير “بني موسى المركز”– حسن بك الكبير “ناصر”– التحرير “الوسطى”– الكبير “بندر الوسطي” – الشيخ عبد اللطيف “إهنسيا”– الإيمان “إهنسيا”– مجمع الجيدة “إهنسيا “– الكبير “بندر ببا”– أبو النور “ببا” – آل يوسف “ببا” – عثمان بن عفان “سمسطا”–هندفا “سمسطا”– الشيخ يعقوب “سمسطا”- الكبير بني حلة “سمسطا”– التقوى “سمسطا”– الشرفاء “سمسطا” –الكبير ابو مليح “سمسطا”– الشيخ زهران “الفشن”– الشيخ شمردل أبو علي “الفشن”– الصحابة “الفشن” – الحنفي “الفشن”.

19 المنيا 12 صلاح الدين “المنيا الجديدة”– عبد الجواد سالم “سمالوط” –ناصر “أبو قرقاص”– ابو صيام الغربي “بني مزار”– سيدنا حمزة “بني مزار “–التقوي “صنفا” – أبو بكر “مطاي”– المجمع الإسلامي “مطاي”– الفولي “المنيا الجديدة”– متولي عبدالمقصود “أبو قرقاص”– الجستيني “ملاوي” –النصر “دلجا”.

20 أسيوط 5 الهلالي – الأستاذ الفرغل – الكبير بني غالب – ناصر –الفردوس

21 سوهاج 10 العارف بالله “بندر سوهاج” –الحاج عبد العال “طهطا” –الشبان المسلمين “شطورة” –الشهيد عبد المنعم رياض “بندر سوهاج” –الست حميدة “جرجا” – عبدالحميد رضوان “دار السلام”– أبو اليسر “طما”- الكبير “المراغة” – سيدي كمال الدين “أخميم”- الأشراف “مشطا”.

22 قنا 10 ناصر “قنا”– الوحدة العربية “قنا” – العتيق “فرشوط” – النصر “أبو مناع” – السماسيري “الكرنك” – العتيق “نقاده” – محمد عويضة “قنا” –أبو عمار “حجازة ” – أبو العباس “قوص”– التحرير “دشنا”.

23 البحر الأحمر 3 فاطمة الزهراء “الغردقة” – التوحيد “الغردقة”– الكبير “سفاجا”.

24 أسوان 10 العمري “حي شرق”– الزهراء “كوم أمبو”– نور الإسلام “السباعية” – الحاج حسن “أسوان أول” – الرضوان “الكرور”– الشيخ علي “المركز” – نور الحق “دراو” –الحسين “الرديسة” – العتيق الحجز “بحري قبلي”– الشبان المسلمين “إدفو أول”.

25 الوادي الجديد 10 زمزم “الداخلة” –خاتم المرسلين “الداخلة” – بلاط الكبير “بلاط” – موط الكبير “موط” – ناصر “الفرافرة” – الكبير البحري “بباريس”– معاذ “الخارجة” –السيدة نفيسة “الخارجة” – البستان “الخارجة” – المجمع الإسلامي “الخارجة”.

26 الأقصر 9 صلاح الدين “بندر الأقصر”– العتيق “البياضية” – الإدريسي “الزينية”–فاطمة الزهراء “بندر الأقصر”– العتيق العوامية “بندر الأقصر”– العتيق الوابورات” أرمنت “–الخن “إسنا – العتيق “إسنا “– العتيق “أصفون”

27 شمال سيناء 2 النصر “العريش” – المحطة “بئر العبد”.