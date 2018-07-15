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اليوم.. بدء طرح كراسات شروط حجز 600 مقبرة بمدن العاشر والشروق والعبور

الأحد، 15 يوليه 2018 03:30 ص
اليوم.. بدء طرح كراسات شروط حجز 600 مقبرة بمدن العاشر والشروق والعبور مقابر - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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يبدأ جهاز العاشر من رمضان اليوم الأحد، طرح كراسات شروط حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لقاطنى مدن: العاشر من رمضان (420 مقبرة) – الشروق (90 مقبرة) – العبور (90 مقبرة)، بنظام حق الانتفاع.
 
من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية،   إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة حتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، وتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.
 
وبخصوص شروط الحجز، أكد المهندس طارق السباعى أنه يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة واحدة.
 
وأوضح أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك يوم الأحد الموافق 16/9/2018، بالسرادق المُقام بجهاز المدينة.

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