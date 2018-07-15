اليوم.. افتتاح الأسبوع التدريبى الثانى للقيادات المحلية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

يفتتح المستشار عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع التدريبى الثانى لتأهيل القيادات المحلية والإدارية الرفيعة، والذى ينظمه مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، مضيفا أن الجلسة الافتتاحية يشارك فيها الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية وفاتن خربوش أمين عام جامعة بنها والدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة.

جدير بالذكر أن البرنامج التأهيلى يستهدف التنظيمات الشبابية والنسائية والحزبية والقيادات الوسطى بالجهاز الإدارى بالمديريات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى انطلقت أولى فعالياته الأسبوع الماضى ويستمر حتى 30 سبتمبر 2018 بهدف خلق كوادر سياسية وإدارية مؤهلة لانتخابات المجالس الشعبية والمحلية. إضافة لتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى المجالس الشعبية والمحلية ورفع مستويات التثقيف السياسى وإلقاء الضوء حروب الجيل الرابع والخامس والأثر السلبى لانتشار الشائعات وأهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.