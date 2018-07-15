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الأحد، 15 يوليه 2018 11:59 م
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الهجان يتفقد أعمال المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب قنا

الأحد، 15 يوليه 2018 09:49 م
الهجان يتفقد أعمال المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب قنا جانب من الجولة
قنا - هند المغربى
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قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية التي تجري بالمرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب مدينة قنا رافقه خلالها المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومهندسو الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية .

وذكر الهجان أن معدلات تنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الأولى تسير وفقا للجدول الزمني المقرر لها موضحا ان المرحلة الاولي تقع علي مساحة 1400 فدان، من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء تجمع عمراني جديد غرب مدينة قنا، والبالغة 8971 فدانًا، تضم عمارات إسكان اجتماعي وفيلات سكنية ومشروع إسكان مصر ودار مصر مشيرا إلى انه تم تنفيذ 25% من البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الأولي والتي تضمنت عمل شبكات لـ (صرف – مياه – ري - طرق)  والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلي مليار و200 مليون جنيه، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ، ومحطة التنقية، مع البدء في الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية (سكن مصر- إسكان اجتماعي) .

وأكد الهجان ، أن التجمع العمراني الجديد، سيُسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل متنوعة لأبناء المحافظة، فضلا عن دوره في تخفيف التكدس السكاني بوسط مدينة قنا، حيث من المقرر أن يستوعب حوالي 550 ألف نسمة، أي ما يعادل 16% من التعداد السكاني الحالي للمحافظة.

وأضاف أن التجمع العمراني الجديد يتمتع بالعديد من المميزات، تمثل عامل جذب للسكان، كموقعه علي شبكة طرق إقليمية، تربطه بمختلف المحافظات ( قنا - القاهرة الصحراوي الغربي)، و(قنا - أسوان الصحراوي الغربي)، فضلا عن قربه من مدينة قنا الأم، حيث يبعد 8 كم فقط، وكذا توافر بنية أساسية متميزة به.

 

 


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