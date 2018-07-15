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النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة العثور على رضيع بجوار نادى المطرية

الأحد، 15 يوليه 2018 04:00 ص
النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة العثور على رضيع بجوار نادى المطرية رضيع
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المطرية بسرعة تحريات المباحث حول واقعة إلقاء شخص مجهول طفلا رضيعا فى الشارع بجوار سور نادى المطرية، وأمرت النيابة بإيداع الطفل احدى دور الرعاية.

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من مواطن أفاد فيه بأنه أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء وجد طفلا رضيعا ملفوفا بقطعة قماش وملقى على الأرض فى حالة صراخ.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفل حديث الولادة ألقى به مجهول فى الشارع بجوار سور نادى المطرية للتخلص منه وتم إخطار النيابة بالواقعة.

 


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