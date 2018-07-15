النيابة: المتهمون بالتعدى على رجل مرور وسبه أهانوا هيئة عامة بالقول والإشارة

كتب ــ عامر مصطفى

كشفت تفاصيل إحالة صاحب مقهى وعدد من أبنائه وآخرين، الاتهامات الموجهة إليهم فى التعدى على رجل مرور أثناء تأدية وظيفته، وكذلك إهانة هيئة عامة من هيئات الدولة بالسب والقول والإشارة، وتعطليهم مرفق عام من مرافق الدولة، وذلك أثناء تواجدهم بوحدة مرور منطقة السلام.

وجاءت أسماء المتهمين فى أمر الإحالة وهم كل من، "عبد التواب،ح"، 55 سنة، صاحب مقهى، ونجله "محمد.ع"، 21 سنة، عامل، مقيم السلام، وابنته "منال.ع"، 34 سنة، ربة منزل، وابنته "دنيا.ع"، هاربة، و"شعبان.ف"، "محمد.أ"، 27 سنة، سايس جراج، 27 سنة، سائق، و"صباح.ح"، ربة منزل، لأنهم عطلوا عمداً مرفق عام "وحدة الفحص الفنى"، بمجمع تراخيص مرور السلام، كما أنهم قاموا باستعراض القوة، والعنف والتهديد على المجنى عليه "رمضان"ر".

وأضاف أمر الإحالة أن ما قام به المتهمون كان بقصد فرض السطوة، وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، كما تعدوا على أحد رجال الضبط وهو النقيب "أحمد.م"، أثناء تأدية وظيفته، وإصابة المجنى عليه "رمضان.ر"، باستخدام أداة مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين أهانوا بالإشارة والقول والتهديد موظفاً عمومياً هو المجنى عليه "رمضان.ر"، أثناء تأدية وظيفته، كما أهانوا وسبوا بالقول هيئة من الهيئات العامة هى "وزارة الداخلية"، كما أحرزوا وحازوا بالذات والواسطة أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "حجر،عصا".