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المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

الأحد، 15 يوليه 2018 07:58 ص
المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات الطريق الدائرى- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، فتح منزل الطريق الدائرى بتقاطعه مع طريق السويس الصحراوى، بسبب أعمال توسعة وربط حارات مرورية بالطريق الرئيسى، تم إلغاء جميع التحويلات بالمكان وسط انتشار الخدمات المرورية على الطريق لملاحظة حركة المرور.

كانت إدارة المرور أغلقت منزل الطريق الدائرى، بسبب إجراء أعمال تطوير للقادم من أكاديمية الشرطة والمؤدى إلى محور الثورة بمصر الجديدة، مع إرشاد سائقى السيارات التى ترغب فى التوجه إلى المنزل لاستكمال السير بالطريق الدائرى بطريق نفق السلام والدوران من دوران أحمد جلال، والعودة مرة أخرى باتجاه المعادى ثم يمينا بالمنزل الطريق الدائرى فى اتجاه محور الثورة.

 

 


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