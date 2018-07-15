المرور: انتهاء أعمال تحويل خط مياه بميدان هليوبليس فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من المرحلة اﻷولى أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، وتم تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبليس بشارع المتتزة أمام مستشفى هليوبليس فى الاتجاهين بطول 4 امتار لكل اتجاه، وستكون هناك مرحلة أخرى من الأعمال بنهاية اﻷسبوع الجارى.

كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت عن المرحلة اﻷولى، بتنفيذ قطع عرضى شارع عبد العزيز فهمى للقادم من ميدان سانت فاتيما اتجاه هليوبليس لمدة يومين، وانتهت صباح اليوم، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع، والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.