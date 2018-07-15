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الليلة.. هلال ذى القعدة يزين سماء الوطن العربى

الأحد، 15 يوليه 2018 02:30 ص
الليلة.. هلال ذى القعدة يزين سماء الوطن العربى الهلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء الوطن العربى الليلة، هلال قمر شهر ذى القعدة يزين الأفق الغربى لقبة السماء وإلى أعلى يساره (بالنسبة للراصد) كوكب عطارد، حيث يظهر كنقطة ضوئية لامعة للعين المجردة فى الوقت الحالى ويمكن رؤية قرصة بالتلسكوب. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن ملاحظة أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر سيكون متوهج بضوء خافت وهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر فى ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القديم ولبضعة ليالى مقبلة.
 
وكان القمر وقع فى مرحلة الاقتران (المحاق) يوم أمس الجمعة عند الساعه (2: 49 صباحا بتوقيت غرينتش(.
 
جدير بالذكر، أن القمر يومآ بعد يوم يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض وأثناء ذلك سوف يلتقى بكوكب الزهرة وغيره من الكواكب والنجوم الامعة، وبعد سبعة ايام من الاقتران سوف يصل لمرحلة التربيع الأول. 
 
وبحلول منتصف شهر ذى القعدة الموافق 27 يوليو سيحدث خسوف كلى للقمر مع اكتمالة بدرا بسماء السعودية والوطن العربى.
 
 
 

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