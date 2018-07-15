video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى الوطنية الفلسطينية: نثمن جهود مصر لوقف عدوان إسرائيل على غزة

الأحد، 15 يوليه 2018 01:23 م
القوى الوطنية الفلسطينية: نثمن جهود مصر لوقف عدوان إسرائيل على غزة غزة - صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على تصميم الشعب الفلسطينى على مواصلة طريق الكفاح والنضال حتى تحقيق كافة أهداف الشعب الفلسطينى بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ووجهت اللجنة خلال اجتماع لها، اليوم الأحد، تحية إجلال وإكبار إلى روح الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤى كحيل واللذين استشهدا مساء أمس فى قصف إسرائيلى غادر.

وتوجهت اللجنة فى اجتماعها بالتحية إلى جماهير شعبنا الذين واجهوا بكل عزيمة وإصرار آلة الإرهاب والعدوان الإسرائيلى المتواصل فى محاولة يائسة منه لفرض الاستسلام عليه، وتمرير مشاريع التصفية للقضية الوطنية.

كما توجهت بتحية العز والافتخار للأذرع العسكرية المقاومة "غرفة العمليات المشتركة" التى لقنت العدو درسا قاسيا، وأكدت على معادلة القصف بالقصف، وأنها ستبقى حامية لظهر الشعب الفلسطينى ومسيرات العودة حتى العودة والنصر والتحرير.

وتقدمت اللجنة بالشكر للدولة المصرية  "على جهودها المتواصلة فى وقف العدوان الإسرائيلى على القطاع، وكذلك استمرارهم فى جهود إنجاز المصالحة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الوطنية الموقعة فى القاهرة وبيروت وخاصة اتفاق 2011".

ودعت اللجنة الجانب المصرى إلى ضرورة مواصلة فتح معبر رفح والاستمرار فى إدخال البضائع وزيادة أعداد المسافرين وتسهيل إجراءات السفر لهم من أجل المساهمة فى إنهاء المعاناة عن أبناء الشعب فى القطاع الذى يعانى جراء استمرار الحصار الإسرائيلى المفروض عليه منذ 11 عاما.

وأكدت اللجنة على أن الخروج من المأزق الحالى يستدعى الشروع الفورى فى تشكيل حكومة وحدة وطنية كإحدى خطوات إنجاز المصالحة وصولا لتشكيل مجلس وطنى توحيدى، "حتى نتصدى معا للمؤامرة التى تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن".

وأكدت القوى على استمرار مسيرات العودة الشعبية والعمل على توسيعها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى وممارساته وإفشال كافة المشاريع المشبوهة التى تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة وعلى رأسها صفقة القرن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول أممى يطالب فتح وحماس بالتجاوب مع جهود مصر لإنجاز المصالحة

إنفوجراف لأهم ما قال ملادينوف بحواره لليوم السابع.. أبرزها دعم جهود مصر للمصالحة

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط فى أول حوار لصحيفة مصرية: الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لدعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية .. لا يمكن إعلان دولة فلسطينية بدون غزة

الشعب الفلسطينى

المصالحة الوطنية

حماس

فتح

فلسطين

اخبار فلسطين




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة