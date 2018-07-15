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الأحد، 15 يوليه 2018 04:08 م
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القبض على سائق تاكسى لاتهامه بسرقة متعلقات راكب فى الجيزة

الأحد، 15 يوليه 2018 02:07 م
القبض على سائق تاكسى لاتهامه بسرقة متعلقات راكب فى الجيزة سيارة تاكسى - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق تاكسى لاتهامه بسرقة حقائب ولاب توب ومتعلقات خاصة براكب، حيث غافله أثناء توصيله وفر هاربا، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من "عبد الله .ا" ذكر فيه أنه حضر إلى بولاق الدكرور للبحث عن مسكن، وأثناء استقلاله سيارة تاكسى توقف لشراء بعض المأكولات، إلا أنه فوجئ بهروب السائق وبحوزته متعلقاته، وهى عبارة عن 3 حقائب ملابس، ولاب توب، و2 كاميرا تصوير، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد.ى"، فتم إعداد كمين له وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأحيل إلى النيابة للتحقيق.


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