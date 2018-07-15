العثور على مركب الصيد المفقود منذ 11 يوما وعلى متنه 3 صيادين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أنه تم تحديد موقع مركب الصيد" الحاج حسن 2" المفقود منذ 11 يوماً، وعلى متنه 3 صيادين من قرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن ريس المركب تواصل مع المراكب الأخرى بجهاز اللاسلكى وتم تحديد موقعه.

وأضاف نصار، لـ"اليوم السابع"، أن صاحب المركب محمد رمضان ، وأهالى الصيادين يشعرون بالخوف على الصيادين الـ 3 لأن أحد الليبيين ويدعى "محمد سالم العجيبلي"، علم بموقع المركب المفقود فأخرج عددا من المراكب ليعيده وعلى متنه الصيادين، لليببيا، متوعداً الصيادين الـ 3 بالقتل.

وقال نصار إن الصيادين الـ 3 يعملون على المركب المصرى "الحاج حسن 2"، مع الليبى محمد سالم العجيلى، الذي يمتلك عددا من المركب وبعد انتهاء فترة الشراكة بين صاحب المركب محمد رمضان من قرية برج مغيزل والعجيلى فى الأول من شهر يوليو الجارى، تحرك المركب من ميناء مصراته متجهاً إلي بوغاز رشيد، وكان على متنه الصيادين الثلاثة، وهم "محمد عبدالفتاح عبدالجواد، ومحمد منصور المدخوم، وعبدالله محمد حسن رمضان"، وجميعهم من قرية برج مغيزل، وعندما علم صاحب المراكب الليبية بما حدث للمركب وفقده وتحديد موقعه، صمم على إعادة المركب لليبيا وعلى متنه الصيادين، ويخشى الأهالي من حدوث مكروه لهم ، مناشداً وزارة الخارجية بالتدخل لحماية الصيادين قبل أن يصل إليهم الليبى .

وأوضح محمد رمضان، صاحب المركب وشقيق الصياد عبدالله، إنه يخشى على شقيقه والصيادين من تعرض الليبى لهم، مستغيثا بوزير الخارجية بسرعة التدخل حماية للصيادين .