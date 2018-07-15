video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على مركب الصيد المفقود منذ 11 يوما وعلى متنه 3 صيادين

الأحد، 15 يوليه 2018 10:28 م
العثور على مركب الصيد المفقود منذ 11 يوما وعلى متنه 3 صيادين المركب
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أنه تم تحديد موقع مركب الصيد" الحاج حسن 2" المفقود منذ 11 يوماً، وعلى متنه 3 صيادين من قرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن ريس المركب تواصل مع المراكب الأخرى بجهاز اللاسلكى وتم تحديد موقعه.

وأضاف نصار، لـ"اليوم السابع"، أن صاحب المركب محمد رمضان ، وأهالى الصيادين يشعرون بالخوف على الصيادين الـ 3 لأن أحد الليبيين ويدعى "محمد سالم العجيبلي"، علم بموقع المركب المفقود فأخرج عددا من المراكب ليعيده وعلى متنه الصيادين، لليببيا، متوعداً الصيادين الـ 3 بالقتل.

وقال نصار إن الصيادين الـ 3 يعملون على المركب المصرى "الحاج حسن 2"، مع الليبى محمد سالم العجيلى، الذي يمتلك عددا من المركب وبعد انتهاء فترة الشراكة بين صاحب المركب محمد رمضان من قرية برج مغيزل والعجيلى فى الأول من شهر يوليو الجارى، تحرك المركب من ميناء مصراته متجهاً إلي بوغاز رشيد، وكان على متنه الصيادين الثلاثة، وهم "محمد عبدالفتاح عبدالجواد، ومحمد منصور المدخوم، وعبدالله محمد حسن رمضان"، وجميعهم من قرية برج مغيزل، وعندما علم صاحب المراكب الليبية بما حدث للمركب وفقده وتحديد موقعه، صمم على إعادة المركب لليبيا وعلى متنه الصيادين،  ويخشى الأهالي من حدوث مكروه لهم ، مناشداً وزارة الخارجية بالتدخل لحماية الصيادين قبل أن يصل إليهم الليبى .

وأوضح محمد رمضان، صاحب المركب وشقيق الصياد عبدالله، إنه يخشى على شقيقه والصيادين من تعرض الليبى لهم، مستغيثا بوزير الخارجية بسرعة التدخل حماية للصيادين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشكو تراكم القمامة بقرية برج مغيزل فى كفر الشيخ

مركب صيد

اختفاء

ميناء مصراته

ليبيا

رشيد

قرية برج مغيزل

محافظه كفر الشيخ




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة