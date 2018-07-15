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السجن 5 سنوات لحدث ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة

الأحد، 15 يوليه 2018 02:22 م
السجن 5 سنوات لحدث ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة حبس حدث لاتجاره فى المخدرات - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدثا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

 

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى "محمد. و. س" ، عاطل،16 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.

 


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