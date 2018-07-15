السجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات لـ4 متهمين بالإتجار فى البنادق الآلية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا من "أمير .س "مدير علاقات عامة بشركة هندسية، و"أحمد. ص" عقيد أركان حرب بالقوات المسلحة، وغرامة 10 آلاف جنيه، والمشدد 3 سنوات لكلا من "محمد.ا" رائد صيدلى بالقوات المسلحة، و"مدحت .ع"، والغرامة 5 آلاف جنيه، وبراءة " محمد .ع" مهندس وذلك فى القضية رقم 5791 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول لإحراز بنادق آلية بقصد الاتجار.

صدر الحكم من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وتضمن أمر الإحالة للمتهمين، أنهم فى يوم 2-3-2017 حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة مشخشنة عبارة عن ثلاث بنادق آلية وبندقية يدوية التعمير ومسدسين وبندقيتين خرطوش وأجزاء رئيسية لسلاح نارى وذخائر تستعمل فى تلك الأسلحة، دون أن يكون مرخصا لهم فى استعمالها أو حيازتها وكانت بقصد الاتجار، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام وأمر الإحالة.