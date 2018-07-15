video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات لـ4 متهمين بالإتجار فى البنادق الآلية

الأحد، 15 يوليه 2018 05:26 م
السجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات لـ4 متهمين بالإتجار فى البنادق الآلية محكمة جنايات -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا من "أمير .س "مدير علاقات عامة بشركة هندسية، و"أحمد. ص" عقيد أركان حرب بالقوات المسلحة،   وغرامة 10 آلاف جنيه، والمشدد 3 سنوات لكلا من "محمد.ا" رائد صيدلى بالقوات المسلحة، و"مدحت .ع"، والغرامة 5 آلاف جنيه، وبراءة " محمد .ع" مهندس وذلك فى القضية رقم 5791 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول لإحراز بنادق آلية بقصد الاتجار.

صدر الحكم من  الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وتضمن أمر الإحالة للمتهمين، أنهم فى يوم 2-3-2017 حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة مشخشنة عبارة عن ثلاث بنادق آلية وبندقية يدوية التعمير ومسدسين وبندقيتين خرطوش وأجزاء رئيسية لسلاح نارى وذخائر تستعمل فى تلك الأسلحة، دون أن يكون مرخصا لهم فى استعمالها أو حيازتها وكانت بقصد الاتجار، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام وأمر الإحالة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 20 محاميا بالتعدى على رئيس نيابة بالمنيا لجلسة 15 أغسطس

بدء جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "تجارة الأعضاء" بأبو النمرس

قبل النطق بالحكم..15معلومة عن إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة"

اخبار الحوادث

اخبار مصر

جنايات القاهرة

السجن المشدد

حيازة أسلحة




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة